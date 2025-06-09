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За два часа над двумя регионами России сбили 24 украинских беспилотника

МО России: силы ПВО сбили 24 дрона ВСУ над Белгородской и Воронежской областями
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MOD Russia/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ вечером 8 июня уничтожили 24 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По его информации, речь идет о БПЛА самолетного типа, которые были сбиты в период с 22:00 мск 8 июня до 0:00 мск 9 июня. Над Воронежской областью было ликвидировано 17 дронов, над Белгородской — семь.

8 июня в Минобороны России заявили, что в ночь на воскресенье страну пытался атаковать 61 украинский беспилотник. Помимо Московской области, дроны ВСУ были уничтожены в Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской и Курской областях и над Крымом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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Атаки БПЛА на Россию
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