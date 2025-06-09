Жители города в Воронежской области сообщили о взрывах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали город Борисоглебск Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

Как рассказали каналу очевидцы, они слышали не менее восьми взрывов и стрельбу над населенным пунктом. Жители также видели вспышки в небе.

«Предварительно, в небе слышно жужжание от БПЛА», — говорится в сообщении SHOT.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Накануне вечером в Воронежской области объявили режим опасности атаки беспилотников.

Поздно вечером 8 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили 24 украинских беспилотника над Белгородской и Воронежской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.