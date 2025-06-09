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Беспилотники атаковали Чебоксары

SHOT: несколько взрывов произошло в Чебоксарах во время атаки дронов
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Shutterstock

В Чебоксарах раздалось несколько взрывов во время атаки беспилотников на столицу Чувашии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на местных жителей.

По их словам, они заметили не менее двух дронов над городом, а затем услышали сильные взрывы и увидели черный дым.

«Всего было слышно минимум шесть взрывов», — сказано в сообщении.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Незадолго до этого стало известно, что город Борисоглебск Воронежской области подвергся атаке дронов.

Поздно вечером 8 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили 24 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской и Воронежской областями.

Накануне в Минобороны России сообщили, что в ночь на воскресенье страну пытался атаковать 61 украинский дрон. БПЛА были уничтожены в Московской, Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской и Курской областях, а также над Крымом.

Ранее дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь.

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