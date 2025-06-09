Россиян предупредили о последствии введения маркировки звонков

Обязательная маркировка звонков со стороны компаний может привести к тому, что цены на финансовые услуги вырастут. Об этом в беседе с газетой «Известия» сообщил председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин.

Закон об обязательной маркировке звонков уже принят, однако в настоящее время дорабатываются документы, регулирующие детали процесса. Банки подвергли критике принцип, по которому будет работать новая норма. Сейчас проект предполагает, что передача информации от юридического лица оператору осуществляется на договорной основе — маркировка в таком случае является платной для инициатора звонка, заявил Емелин. В такой ситуации затраты на запуск нового сервиса лягут на бизнес, который нередко по закону обязан взаимодействовать с клиентами. Для финансовых компаний — банков, брокеров, страховщиков, микрофинансовых организаций — действует особенно много таких требований.

«В целом это фактор дальнейшего разгона цен на финансовые услуги», — сказал глава НСФР.

При этом в Минцифры РФ заявили изданию, что маркировка не отразится на абонентах — физических лицах и тарифах для них. В ведомстве также отметили, что вопрос платной маркировки будет дополнительно обсуждаться с компаниями и операторами связи.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту граждан страны от телефонного и интернет-мошенничества. Документ был внесен в Государственную думу правительством в феврале этого года, в первом чтении он был принят депутатами в начале марта.

Инициатива предусматривает создание базы голосов злоумышленников на основе госинформсистемы «Антифрод», обязательную маркировку звонков на экранах гаджетов, возможность отказа от рекламных обзвонов и СМС, а также запрет государственным органам и банкам связываться с гражданами через иностранные мессенджеры. Кроме того, будет запрещено оформлять сим-карты без личного присутствия потенциального пользователя и передавать сим-карты третьим лицам (исключение — близкие родственники).

В частности, с 1 сентября операторы связи обязаны будут информировать абонентов о том, кто им звонит. Это позволит людям точно знать, что с ними связываются из реальной компании, а не мошенники, которые выдают себя за ее сотрудников.

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