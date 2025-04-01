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Путин подписал закон о мерах по борьбе с телефонным и кибермошенничеством

Путин подписал закон о защите жителей России от телефонных мошенников
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Depositphotos

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту жителей страны от телефонного и интернет-мошенничества. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ был внесен в Государственную думу правительством в феврале этого года, в первом чтении он был принят депутатами в начале марта.

Инициатива предлагает создание базы голосов злоумышленников на основе госинформсистемы «Антифрод», обязательную маркировку звонков на экранах гаджетов, возможность отказа от рекламных обзвонов и смс, а также запрет государственным органам и банкам связываться с гражданами через иностранные мессенджеры. Кроме того, будет запрещено оформлять сим-карты без личного присутствия потенциального пользователя и передавать сим-карты третьим лицам (исключение — близкие родственники).

Также банки будут обязаны распространять антифрод-мероприятия не только на онлайн-платежи, но и на банкоматы. Граждане смогут назначать доверенных лиц, к которым банк будет обращаться за подтверждением денежных операций. Клиенты банков не смогут в течение месяца снимать более 100 тыс. рублей о счетов, которые прежде были скомпрометированы в мошеннических схемах и попали в черные списки Центрального банка России.

Ранее в ЦБ назвали любимые способы кибермошенников по обману россиян.

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