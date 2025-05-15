Эксперт объяснил, почему мобильные операторы не блокируют звонки мошенников

Российские банки призвали передать мобильным операторам функцию по определению и блокировке номеров мошенников, что позволит разделить с ними ответственность в случае кражи средств. Однако основная проблема заключается в том, что хищение денег происходит не в сам момент разговора – это лишь способ заставить человека следовать определенной схеме, отметил аналитик TelecomDaily Илья Шатилин в эфире Общественной Службы Новостей.

«Звонок – это техническое средство связи, это не канал, который можно как-то защитить, — пояснил эксперт. — Самый надежный способ отследить мошеннический звонок – это прослушивать все вызовы в режиме реального времени и анализировать при помощи нейросетей, но это невозможно».

В целом операторы все-таки могут отследить определенные поведенческие факторы и заблокировать подозрительные вызовы, но для этого необходимо сначала подключить соответствующую услугу. Делается это после того, как абонент предоставит согласие на обработку странных звонков. В этом случае при появлении нового номера, который начинает просто активно звонить большому количеству абонентов, оператор определит владельца номера как спамера или мошенника и заблокирует его, объяснил Шатилин.

По словам специалиста, сегодня у операторов связи уже налажено сотрудничество, в ходе которого подтверждается, в том числе, валидность того или иного вызова.

До этого в МВД России сообщили, что мошенники начали похищать персональные данные россиян с помощью фальшивой рекламной рассылки известных маркетплейсов. Они рассылают письма с ссылками на якобы акции, скидки, распродажи и розыгрыши под видом известных маркетплейсов. А при переходе по этим ссылкам персональные данные граждан попадают к мошенникам. В связи с этим в ведомстве призвали россиян к бдительности и посоветовали открывать ссылки только от проверенных источников.

Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана с переносом номера к другому оператору.