На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, почему мобильные операторы не блокируют звонки мошенников

Аналитик Шатилин: операторы могут выявить и заблокировать подозрительный звонок
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Российские банки призвали передать мобильным операторам функцию по определению и блокировке номеров мошенников, что позволит разделить с ними ответственность в случае кражи средств. Однако основная проблема заключается в том, что хищение денег происходит не в сам момент разговора – это лишь способ заставить человека следовать определенной схеме, отметил аналитик TelecomDaily Илья Шатилин в эфире Общественной Службы Новостей.

«Звонок – это техническое средство связи, это не канал, который можно как-то защитить, — пояснил эксперт. — Самый надежный способ отследить мошеннический звонок – это прослушивать все вызовы в режиме реального времени и анализировать при помощи нейросетей, но это невозможно».

В целом операторы все-таки могут отследить определенные поведенческие факторы и заблокировать подозрительные вызовы, но для этого необходимо сначала подключить соответствующую услугу. Делается это после того, как абонент предоставит согласие на обработку странных звонков. В этом случае при появлении нового номера, который начинает просто активно звонить большому количеству абонентов, оператор определит владельца номера как спамера или мошенника и заблокирует его, объяснил Шатилин.

По словам специалиста, сегодня у операторов связи уже налажено сотрудничество, в ходе которого подтверждается, в том числе, валидность того или иного вызова.

До этого в МВД России сообщили, что мошенники начали похищать персональные данные россиян с помощью фальшивой рекламной рассылки известных маркетплейсов. Они рассылают письма с ссылками на якобы акции, скидки, распродажи и розыгрыши под видом известных маркетплейсов. А при переходе по этим ссылкам персональные данные граждан попадают к мошенникам. В связи с этим в ведомстве призвали россиян к бдительности и посоветовали открывать ссылки только от проверенных источников.

Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана с переносом номера к другому оператору.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами