На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Въезд в Россию хотят запретить некоторым иностранцам

В России хотят запретить въезд иностранцам, выступающих против ее интересов
close
Shutterstock

Иностранцам, совершившим административные правонарушения против интересов России за границей, запретят въезд в РФ. Об этом в беседе с газетой «Известия» заявил парламентарий Айрат Фаррахов, который вместе с депутатами Госсовета Татарстана готовит поправки к законопроекту об аресте имущества лиц, совершивших административные нарушения против Российской Федерации за пределами страны.

По его словам, нововведения затронут как россиян, так и иностранных граждан. Депутат уточнил, что людям, не имеющим российского гражданства, планируется напрямую запрещать въезд в РФ.

Он отметил, что факт установления правонарушения фиксируется во всех реестрах. В случае, если иностранец когда-либо захочет приехать Россию в целях туризма, по приглашению на форум или по каким-то другим причинам, его правонарушение и судебное решение будут ограничивающим моментом для того, чтобы этот человек реализовал свое право посещения РФ, сказал Фаррахов.

Парламентарий добавил, что законопроект работает в том числе и на будущее, когда после окончания военного конфликта все те, кто совершал правонарушения против России, столкнутся с проблемами при въезде в страну.

13 мая Государственная дума одобрила законопроект в первом чтении и постановила внести поправки до 11 июня.

Ранее суды поддержали отказы во въезде в РФ украинцам за очистку данных с мобильных телефонов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами