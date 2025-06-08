Суды поддержали отказы во въезде в РФ украинцам за очистку мобильных данных

РИА: удаленные данные с телефона стали поводом для отказа во въезде в Россию

Некоторые граждане Украины получали отказы во въезде на территорию России из-за признаков удаления данных с мобильных телефонов. Об этом пишет РИА Новости, которое проанализировало судебные решения.

В одном из случаев, как указано в материалах суда, украинец удалил около пяти тысяч фотографий и видео, а также часть контактов. Пограничники сочли это попыткой скрыть личные убеждения и подготовку к прохождению контроля, что стало основанием для запрета на въезд. Суд признал такие действия законными.

Другой пример касается женщины, которая удалила переписки в мессенджерах, очистила фотогалерею и скрыла историю просмотров в YouTube. Как следует из ряда судебных решений, подобные действия стали поводом для отказа в пересечении границы.

Во всех рассмотренных случаях украинские граждане обращались в суд, утверждая, что не планируют нарушать российские законы, хотят получить гражданство и имеют в стране родственников. Однако апелляции были отклонены, а решения пограничных служб признаны обоснованными.

Ранее Кабмин оценил предложение запретить украинцам получать в РФ статус самозанятого.