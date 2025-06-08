На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суды поддержали отказы во въезде в РФ украинцам за очистку мобильных данных

РИА: удаленные данные с телефона стали поводом для отказа во въезде в Россию
close
Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые граждане Украины получали отказы во въезде на территорию России из-за признаков удаления данных с мобильных телефонов. Об этом пишет РИА Новости, которое проанализировало судебные решения.

В одном из случаев, как указано в материалах суда, украинец удалил около пяти тысяч фотографий и видео, а также часть контактов. Пограничники сочли это попыткой скрыть личные убеждения и подготовку к прохождению контроля, что стало основанием для запрета на въезд. Суд признал такие действия законными.

Другой пример касается женщины, которая удалила переписки в мессенджерах, очистила фотогалерею и скрыла историю просмотров в YouTube. Как следует из ряда судебных решений, подобные действия стали поводом для отказа в пересечении границы.

Во всех рассмотренных случаях украинские граждане обращались в суд, утверждая, что не планируют нарушать российские законы, хотят получить гражданство и имеют в стране родственников. Однако апелляции были отклонены, а решения пограничных служб признаны обоснованными.

Ранее Кабмин оценил предложение запретить украинцам получать в РФ статус самозанятого.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами