Госдума одобрила закон против релокантов-нарушителей

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об аресте имущества граждан, уехавших из России и совершивших правонарушение против интересов РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В октябре 2024 года проект закона был внесен в нижнюю палату парламента Госсоветом Республики Татарстан и депутатом Госдумы Айратом Фарраховым.

Документ предлагает арестовывать имущества граждан, обвиняемых в правонарушениях за границей, которые наносят ущерб России. Это должно предотвратить уклонение от ответственности и обеспечить исполнение постановлений о наказании.

Также предлагается распространить правила привлечения к административной ответственности на все правонарушения за рубежом, которые угрожают интересам России.

11 мая председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в случае принятия законопроекта россиян будут привлекать к ответственности за совершение ими за границей правонарушений, направленных против интересов российского государства.

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