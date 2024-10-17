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В Госдуму внесли законопроект об аресте имущества уехавших из РФ граждан

Татарстан внес в Госдуму законопроект об аресте имущества покинувших РФ граждан

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Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Госсовет Татарстана и депутат Госдумы Айрат Фаррахов внесли в нижнюю палату парламента законопроект об аресте имущества граждан, уехавших из России и совершивших правонарушение. Текст проекта опубликован в думской электронной базе.

Как заявили авторы инициативы в пояснительной записке, после начала спецоперации на Украине участились случаи совершения уехавшими за границу россиянами «публичных действий, направленных против основ конституционного строя, государственной и общественной безопасности Российской Федерации». При этом по действующему законодательству таких граждан невозможно привлечь к ответственности.

В связи с этим законодатели предложили «применять арест имущества лица, в отношении которого ведется производство по делу о таком правонарушении».

9 октября в Татарстане подготовили законопроект об аресте имущества уехавших из РФ граждан. Глава комитета госсовета республики по законности и правопорядку Александр Чубаров пояснил, что документ направлен на «установление правовой возможности» привлекать уехавших россиян к административной ответственности за публичные действия против интересов РФ.

В конце января Госдума приняла закон о конфискации имущества за распространение фейков о ВС РФ и призывы к действиям против безопасности России.

Ранее Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах.

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