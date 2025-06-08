Стало известно количество жертв пожара на складе в Москве

МЧС: число погибших при пожаре на складе в Москве увеличилось до двух

Число погибших в результате пожара в административно-складском комплексе на Пермской улице в Москве увеличилось до двух. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

«По уточненной информации, к сожалению, погибли два человека», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что на третьем этаже здания загорелись оборудование и личные вещи, пожарным удалось эвакуировать 33 человека с верхних этажей.

8 июня сообщалось, что пожарные вторые сутки пытаются потушить крупный пожар площадью более 20 тыс. кв. метров на складе в городе Пушкино Московской области. По данным пресс-службы МЧС, пожарные приступили к проливке конструкций, однако о полной ликвидации возгорания речь пока не идет.

До этого хозяйственные постройки у жилых массивов загорелись в Никитовском районе Горловки Донецкой народной республики после удара беспилотного летательного аппарата.

Ранее в административном здании на востоке Москвы потушили пожар.