В административном здании на востоке Москвы потушили пожар

Потушен пожар в здании на Большой Семеновской улице в Москве

Пожар в административном здании на Большой Семеновской улице в Москве ликвидирован. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что загорелся вентилируемый фасад двухэтажного административного здания.

К тушению были привлечены более 50 специалистов, а также 15 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало, добавили в МЧС.

До этого в пресс-службе ведомства заявили, что пожар разгорелся в торговом центре (ТЦ) «Семеновский пассаж» в Москве, проводится эвакуация людей.

Днем в воскресенье, 8 июня, в торговом центре «Метрополис» на севере Москвы начали эвакуацию посетителей и персонала. На опубликованных кадрах видно, как посетителей выводят с помощью громкоговорителей. На месте работают спасатели, к зданию прибыли две пожарные машины. По информации МЧС, сработала пожарная сигнализация, но признаков возгорания пока не обнаружено. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее на складе в подмосковном Пушкино ликвидировали открытое горение.