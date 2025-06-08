В Донецкой народной республике загорелись хозяйственные постройки

Хозяйственные постройки у жилых массивов загорелись в Никитовском районе Горловки Донецкой народной республики после удара беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России по республике.

В ведомстве подчеркнули, что пожарные ликвидировали возгорание. Благодаря оперативной и слаженной работе специалистов от огня удалось защитить многоквартирный дом и две хозпостройки.

В МЧС добавили, что огонь уничтожил 96 кв. м кровли и 5 хозпостроек под ней, а также 150 кв. м сухостоя и мусора.

До этого мэр Горловки Иван Приходько заявил, что здание школы в городе получило повреждения в результате ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.

5 июня стало известно, что ночью украинские бойцы сообщили удар по Храму святого Преподобного Серафима Саровского в Петровском районе Донецка. Для этого они использовали беспилотники.

В результате фасад здания получил повреждения, на территории религиозного учреждения начался пожар. На месте происшествия остались обломки дрона, включая двигатель внутреннего сгорания и аккумуляторы. Никто из местных жителей не пострадал.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о роевых атаках украинских FPV-дронов на гражданские объекты.