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ВСУ атаковали тренажер реактора Запорожской АЭС

ВСУ неоднократно атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС
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Telegram-канал «ЗАЭС. Официально»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС. Об этом говорится в Telegram-канале ЗАЭС.

«Прилет дронов ВСУ пришелся по крыше корпуса «Г» учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», — говорится в сообщении.

В результате атак никто не пострадал, крупных повреждений не зафиксировано.

Директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев ранее заявил, что ситуация на Запорожской АЭС после украинской атаки на регион под контролем, но очень сложная. Он рассказал, что по Запорожской области был нанесен «ракетный удар». По его данным, в результате него практически полностью была разрушена линия электропередачи, снабжающая Энергодар. До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что регион был полностью обесточен в результате атак со стороны украинской армии.

Ранее Украина направила протест МАГАТЭ из-за ЗАЭС и России.

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