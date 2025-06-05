В Запорожской области четыре города остаются без света из-за атаки ВСУ

Балицкий: 4 города и 3 округа обесточены в Запорожской области из-за атаки ВСУ

Четыре города и три муниципальных округа Запорожской области остаются без электричества из-за ударов беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Без электроснабжения остаются часть Мелитополя, Каменка-Днепровская, Энергодар, Бердянск, муниципальные округа Акимовский, Приморский и Черниговский. Снижен напор водоснабжения», — написал он.

По словам Балицкого, аварийные службы осуществляют работу по ликвидации последствий.

Утром 5 июня сообщалось, что в результате массированной ночной атаки беспилотников ВСУ объекты энергетической инфраструктуры Запорожской области получили значительные повреждения.

В последние дни в регионе неоднократно наблюдались перебои с электроснабжением.

В Херсонской области 3 июня без света и воды остались жители девяти муниципальных округов, всего — 288 населенных пунктов, более 227 тысяч человек.

Ранее в Минобороны отчитались об ударах по объектам ВСУ за сутки.