В Запорожской области четыре города остаются без света из-за атаки ВСУ

Четыре города и три муниципальных округа Запорожской области остаются без электричества из-за ударов беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«Без электроснабжения остаются часть Мелитополя, Каменка-Днепровская, Энергодар, Бердянск, муниципальные округа Акимовский, Приморский и Черниговский. Снижен напор водоснабжения», — написал он.
По словам Балицкого, аварийные службы осуществляют работу по ликвидации последствий.
Утром 5 июня сообщалось, что в результате массированной ночной атаки беспилотников ВСУ объекты энергетической инфраструктуры Запорожской области получили значительные повреждения.
В последние дни в регионе неоднократно наблюдались перебои с электроснабжением.
В Херсонской области 3 июня без света и воды остались жители девяти муниципальных округов, всего — 288 населенных пунктов, более 227 тысяч человек.
Ранее в Минобороны отчитались об ударах по объектам ВСУ за сутки.