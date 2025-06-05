В Запорожской области повреждены энергообъекты из-за атак ВСУ

Минэнерго: в результате атак ВСУ в Запорожье возникли перебои в электроснабжении

В результате массированной ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) объекты энергетической инфраструктуры Запорожской области получили значительные повреждения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал министерства энергетики региона.

«На большей части территории Запорожской области зафиксированы перебои в электроснабжении», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали жителей региона сохранять спокойствие и не поддаваться панике и добавили, что ситуация находится под контролем.

3 июня глава региона Евгений Балицкий сообщил, что свыше 600 тыс. абонентов в 457 поселениях Запорожской области остались без электроэнергии в результате аварийного отключения из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

До этого часть Херсонской области осталась без электроснабжения из-за атаки БПЛА.

Ранее в Минобороны отчитались об ударах по объектам ВСУ за сутки.