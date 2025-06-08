На Подмосковье обрушился град

В Московской области выпал град. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На опубликованных кадрах показаны горсти крупного града, который выпал в подмосковных Наро-Фоминске и Апрелевке.

Непогода в столичном регионе сохранится до вечера воскресенья, 8 июня. В МЧС предупредили о возможности формирования смерчей из-за ветра до 25 м/с. При этом главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова заявила «Газете.Ru», что смерчи в Москве случаются крайне редко, а предсказать точное место их появления невозможно.

Накануне в подмосковной Коломне во время непогоды дерево упало на девушку. По словам очевидцев, пострадавшая пыталась скрыться под ним от грозы. Ее госпитализировали. Также упавшие деревья были замечены в Подольске и Москве. Кроме того, в подмосковных городах Мытищи и Королев прошел сильный ливень с градом.

Ранее россиянам рассказали, как справиться с воздействием магнитной бури.