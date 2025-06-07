Град обрушился на Подмосковье

В подмосковных Мытищах и Королеве прошел сильный ливень с градом

В подмосковных городах Мытищи и Королев прошел сильный ливень с градом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», опубликовав соответствующие кадры непогоды.

«Сильный дождь, ветер и град в Мытищах и Королеве», — говорится в сообщении.

Канал отмечает, что 7 июня непогода также ожидается в Москве. Городские службы предупредили, что будет дождь с грозой и сильный ветер до 15 м/с.

По данным Гидрометцентра, 7 июня в Москве ожидается переменная облачность и температура в +26... +28°C. В Подмосковье в субботу днем будет +23... +28°С.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что с наступлением вторника в Москве начнется постепенное снижение температуры. По его словам, с 11 июня и до конца недели температурный фон будет ниже климатической нормы на 1–2 градуса.

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