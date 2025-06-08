«Случаются крайне редко»: в Метеобюро рассказали, будут ли смерчи в Москве

Смерчи в Москве, о которых предупредили в МЧС, случаются крайне редко, а предсказать точное место их появления невозможно. Об этом «Газете.Ru» заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Cмерч предсказать невозможно. Шквалистое усиление ветра при грозе — да, такое возможно. Смерчи в наших краях случаются крайне редко, очень локально, и никто не сможет предсказать конкретное место, и будет ли он вообще возникать при данной ситуации. Грозы, ливни и шквалистое усиление ветра, и на юге Московской области даже прослеживаются ячейки градовые — это да, все возможно. Действительно, ситуация сегодня довольно сложная: нас пересекает один холодный фронт, потом подойдет следующий холодный фронт, он скажется уже на погоде предстоящей ночи и завтрашнего дня. Но вот пока что ситуация наиболее сложная как раз именно в Москве, потому что фронт пересекает столичный регион практически с севера на юг», — сказала она.

Позднякова отметила, что сегодня действительно возможно шквалистое усиление ветра из-за грозы, однако пока что атмосферный фронт пересек столичный регион без него.

«Грозы у нас случаются каждый год, и это нормальное явление. Смерчи в нашей ситуации случаются не каждый год. Я не знаю, какой синоптик взял на себя ответственность, прогнозируя смерчи. Шквалистое усиление ветра — это немножко другое. Шквалистое усиление ветра при грозе, при прохождении фронта сегодня возможно, но пока что фронт пересекал запад столицы и Подмосковье с ливнями, с грозами, но без особого усиления ветра», — добавила она.

8 июня в МЧС предупредили москвичей о приближающихся дожде с грозой и градом. В ведомстве уточнили, что во время непогоды может бушевать ветер с порывами до 25 м/с, а также «есть вероятность формирования смерчей». Там рекомендовали гражданам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также парковаться в безопасных местах.

Ранее из-за жары в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности.