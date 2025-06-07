В Подмосковье дерево упало на девушку

В подмосковной Коломне во время непогоды дерево упало на девушку. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам очевидцев, из-за сильного ветра дерево упало на девушку, когда она пыталась скрыться под ним от грозы. Пострадавшую госпитализировали.

Отмечается, что также упавшие деревья были замечены в Подольске и Москве.

Также в подмосковных городах Мытищи и Королев прошел сильный ливень с градом. 7 июня непогода также ожидается в Москве. Городские службы предупредили, что будет дождь с грозой и сильный ветер до 15 м/с. По данным Гидрометцентра, 7 июня в Москве ожидается переменная облачность и температура в +26... +28°C. В Подмосковье в субботу днем будет +23... +28°С.

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