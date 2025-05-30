Россиянам рассказали, как справиться с воздействием магнитной бури

Магнитная буря является природным катаклизмом, поэтому спастись от нее никак нельзя. Можно лишь помочь себе справиться с ее негативным воздействием. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила врач-терапевт Людмила Лапа.

«Самое главное — успокоиться, принять таблеточную успокоительную терапию. Если это не поможет, то обратиться к неврологу. Сосудистые препараты никто не отменял, если человеку назначили, то принимать нужно обязательно», — сказала специалист.

Чтобы минимизировать воздействие магнитных бурь на организм, необходим здоровый образ жизни, а также оптимальное количество умственных и физических нагрузок, добавила она.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, магнитная буря, начавшаяся более суток назад, все еще сохраняется.

По его словам, текущее состояние геомагнитной активности соответствует уровню G1, что классифицируется как слабая буря. При этом полной стабилизации обстановки пока не наблюдается.

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