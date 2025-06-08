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Молния ударила в Останкинскую телебашню

Удар молнии не повлиял на работу Останкинской телебашни
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Илья Питалев/РИА Новости

Удар молнии во время грозы в Москве не повлиял на работу Останкинской телебашни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телебашни.

Там подчеркнули, что башня — мощный громоотвод, поэтому внутри нее и в радиусе 200 м можно безопасно находиться при грозах.

До этого сообщалось, что сильный ливень с порывистым ветром и раскатами грома обрушился на Москву днем 8 июня.

На одном из роликов, снятых москвичами, можно увидеть, как молния бьет в одну из самых высоких точек города — Останкинскую телебашню.

По данным МЧС России, порывы ветра достигают 25 м/с. Кроме того, спасатели предупредили жителей и гостей столицы, что при таких погодных условиях существует вероятность образования смерчей.

Днем ранее в Москве наблюдалась жара под +30°C. Столбики термометров 7 июня показали +26... +28°C. Порывы западного ветра достигали 6 — 11 м/с.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд со ссылкой на отчет Всемирной метеорологической организации заявил, что один из следующих пяти лет с вероятностью 80% станет самым теплым в истории.

Ранее синоптик заявила, что нельзя предсказать место появление смерча.

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