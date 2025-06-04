Климатологи предрекли самый жаркий период в истории в ближайшие пять лет

Вильфанд: в ближайшие пять лет мир ждет самый теплый год за всю историю

Один из следующих пяти лет с вероятностью 80% станет самым теплым в мире. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс».

«Только вышел отчет Всемирной метеорологической организации (...), и этот отчет тревожный», — сообщил синоптик на пресс-конференции.

Согласно этому прогнозу, как уточнил Вильфанд, самый теплый год превзойдет по температуре 2024-й, который до сих пор был рекордным. По словам синоптика, тревожность вызывает и то, что с вероятностью 70% среднее повышение температуры за 2025 и 2029 годы составит более 1,5 градуса.

До этого врачи и ученые-физиологи рассказали, как жаркая погода влияет на организм. По словам специалистов, очень опасен тепловой удар, который приводит к критическому повышению температуры тела и, как следствие, отказу органов.

Кроме того, когда слишком жарко, происходит резкий отток крови и кислорода от желудка и кишечника к коже, что может привести к попаданию в кровеносную систему токсинов из пищеварительной системы.

Жара также повышает нагрузку на сердце, особенно у людей с болезнями сердечно-сосудистой системы. Ученые и врачи добавили, что опасно при высоких температурах и обезвоживание, которое дает сильную нагрузку на почки.

В заключение эксперты отметили, что в сочетании с высокой влажностью опасность для здоровья представляет температура +30,5°C. Для пожилых людей угроза начинается с показателя +28°C.

Ранее исследователи назвали регионы Земли, которые могут стать непригодными для жизни из-за жары в ближайшем будущем.