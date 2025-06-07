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Москвичам рассказали о погоде в столице в субботу

Гидрометцентр: до 28 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу
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Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

В субботу в Москве ожидается переменная облачность и до +28°C, сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, днем в столице ожидается +26... +28°C, в ночь на воскресенье столбик термометра может опуститься до +14°C. Будет дуть западный ветер с порывами до 6 — 11 м/с.

В Подмосковье в субботу днем будет +23... +28°С. В ночь на воскресенье может похолодать до +12°C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на выходных в регионах Сибири и Дальнего Востока возможны опасные погодные явления.

Синоптик также говорил, что 2025 год войдет в тройку лидеров по самой высокой температуре в мире с вероятностью 90%.

С вероятностью 99% текущий год войдет в пятерку в ранге самых высоких температур. При этом вероятность того, что 2025 год станет самым теплым — менее 1%, добавил Вильфанд.

Ранее россиянам рассказали, как справиться с воздействием магнитной бури.

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