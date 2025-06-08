Жителей Москвы предупредили о возможности формирования смерчей

В Москве ожидаются сильный град и ливень, а также возможно появление смерчей. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС столицы.

«По Москве ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, сильный град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 20-25 м/с», — сообщили в ведомстве.

На фоне этих предупреждений в МЧС призвали граждан парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также сохранять бдительность за рулем и не оставлять детей без присмотра.

До этого москвичей предупредили о возвращении 30-градусной жары в ближайшие дни.

Спасатели посоветовали горожанам и гостям столицы носить легкую одежду из натуральных тканей, обязательно использовать головные уборы и не забывать пить воду. Также рекомендуется по возможности избегать прямого солнца и находиться в тени, чтобы избежать перегрева.

Ранее смерч разрушил дом под Хабаровском.