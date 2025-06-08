Ливень и ураганный ветер пришли на смену жаре в Москве

Молния ударила в Останкинскую телебашню во время грозы в Москве

Сильный ливень с порывистым ветром и раскатами грома обрушился на Москву днем 8 июня. Кадрами с непогодой в столице поделился Telegram-канал SHOT.

На одном из роликов, снятых москвичами, можно увидеть, как молния бьет в одну из самых высоких точек города — Останкинскую телебашню.

По данным МЧС России, порывы ветра достигают 25 м/с. Кроме того, спасатели предупредили жителей и гостей столицы, что при таких погодных условиях существует вероятность образования смерчей.

Днем ранее в Москве наблюдалась жара под +30°C. Столбики термометров 7 июня показали +26... +28°C. Порывы западного ветра достигали 6 — 11 м/с.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд со ссылкой на отчет Всемирной метеорологической организации заявил, что один из следующих пяти лет с вероятностью 80% станет самым теплым в мире.

При этом Вильфанд добавил, что вероятность того, что 2025 год станет самым теплым — менее 1%.

Ранее синоптик заявила, что нельзя предсказать место появление смерча.