Вильфанд рассказал, с какой вероятностью 2025 год станет самым теплым

Вильфанд: с вероятностью 90% 2025 год войдет в тройку самых жарких в мире

2025 год войдет в тройку лидеров по самой высокой температуре в мире с вероятностью 90%. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что с вероятностью 99% текущий год войдет в пятерку в ранге самых высоких температур. Вероятность, что 2025 год станет самым теплым — менее 1%, добавил Вильфанд.

По словам метеоролога, сейчас явление Эль-Ниньо находится в нейтральной фазе и не оказывает влияния на повышение глобальной температуры. Подобная ситуация продлится минимум до осени.

До этого Вильфанд заявил, что первые дни июня в Центральной России будут прохладными. Это связано с тем, что последняя неделя весны была на 7°C выше нормы. Аномально теплая погода, характерная для июля, в Центральной части страны была связана с антициклоном, пояснил он.

Чтобы легче переносить жару и не перегружать желудок, стоит употреблять холодные супы и овощные салаты. Такой совет дал бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев.

Ранее россиянам рассказали, как справиться с воздействием магнитной бури.