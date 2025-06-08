Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА, летевшего на Москву

Собянин сообщил об уничтожении четвертого беспилотника на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник на подлете к столице.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в сообщении, опубликованном в 5:59 мск.

В ночь на 8 июня Собянин уже заявлял о трех сбитых беспилотниках на подлете к Москве.

7 июня в результате ночного налета беспилотников на Москву и область были ранены двое человек, поврежден частный дом и автомобиль. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили девять дронов над Зарайском, Одинцово, Домодедово, Истрой и Солнечногорском.

В ночь на 8 июня губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей в регионе. По словам Миляева, в результате падения дрона произошел пожар на новомосковском заводе «Азот». В настоящее время возгорание ликвидировано.

Ранее жену предполагаемого фигуранта атак на аэродромы РФ объявили в розыск.