В Крыму объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность объявлена в Крыму, местных жителей призвали сохранять бдительность. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Ракетная опасность в Республике Крым», — говорится в сообщении.

Губернатор Севастополя Развожаев также опубликовал в своем Telegram-канале предупреждение о ракетной опасности.

В ночь на 5 июня сигнал ракетной опасности объявлялся на территории Черноморского побережья. Как сообщалось в приложении МЧС России, центр оповещения Краснодарского края информировал, что на территории побережья была угроза падения ракет.

В мае в Курской области включали оповещающую о ракетной опасности сирену семь раз за сутки. Согласно публикациям оперштаба, самый продолжительный период ракетной опасности длился 2,5 часа. Он начался в 17:01 17 мая. В остальных случаях оповещение продолжалось несколько минут. Кроме того, один раз оперштаб заявил об угрозе атаки беспилотников на область.

Ранее депутат Госдумы прокомментировал атаку на Крымский мост.