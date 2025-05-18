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В Курской области семь раз за 24 часа включали сирену о ракетной опасности

В Курской области семь раз за сутки объявляли ракетную опасность
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bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

В Курской области семь раз за сутки включали оповещающую о ракетной опасности сирену. Об этом сообщает в Telegram-канале региональный оперштаб.

Согласно его публикациям, самый продолжительный период ракетной опасности длился 2,5 часа. Он начался в 17:01 17 мая. В остальных случах оповещение продолжалось несколько минут. Кроме того, один раз оперштаб заявил об угрозе атаке беспилотников на область.

Накануне ВСУ ударили по четырем муниципалитетам Белгородской области. Так, в городе Шебекино после удара БПЛА загорелся склад, а осколки посекли припаркованный автобус. В Валуйском округе подверглось обстрелу село Шведуновка.В хуторе Бочанка при детонации БПЛА во дворе частного дома пострадали две хозпостройки. Кроме того, в селе Бессоновка беспилотник атаковал сельхозпредприятие и повредил стену склада. А в поселке Октябрьский после налета дрона загорелась крыша частного дома.

Ранее была названа сумма ущерба в деле о фортификациях в Курской области.

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