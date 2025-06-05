В Краснодарском крае объявили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности объявлен на территории Черноморского побережья, заявили в МЧС России. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что на территории Черноморского побережья существует угроза падения ракет.

19 мая ракетная опасность также была объявлена в Сочи, «Сириусе», Новороссийске и Темрюке. Местных жителей и гостей попросили укрыться в безопасных местах.

17 мая в Курской области включали оповещающую о ракетной опасности сирену семь раз за сутки. Согласно публикациям оперштаба, самый продолжительный период ракетной опасности длился 2,5 часа. Он начался в 17:01 17 мая. В остальных случаях оповещение продолжалось несколько минут. Кроме того, один раз оперштаб заявил об угрозе атаки беспилотников на область.

16 мая ракетная опасность объявлялась в Крыму. Власти предупредили жителей, что в Севастополе на время действия тревоги будет приостановлена работа общественного транспорта, в том числе морского.

Ранее в Подмосковье эвакуировали жильцов дома из-за объекта, похожего на часть ракеты.