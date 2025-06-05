Депутат Госдумы прокомментировал атаку на Крымский мост

Депутат Нестеренко обвинил Украину в попытке сорвать туристический сезон в Крыму

Депутат Госдумы от республики Крым Юрий Нестеренко заявил РИА Новости, что атака украинских спецслужб на Крымский мост носит ярко выраженный характер пиар-акции, направленной на срыв туристического сезона в регионе.

«Крымский мост продолжает не давать покоя киевскому режиму. Еще одна неудавшаяся попытка напугать и сорвать грядущий туристический сезон провалилась», — сказал Нестеренко РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что крымские пляжи полностью соответствуют установленным нормам, а также добавил, что, по оценкам экспертов, в этом году приток туристов может увеличиться на 30% по сравнению с прошлым.

3 июня служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что несколько месяцев готовила операцию по минированию опор Крымского моста, которую лично курировал председатель ведомства Василий Малюк.

В Кремле подтвердили, что у сооружения произошел взрыв. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что никаких повреждений объект не получил и работает в штатном режиме. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рогов высказался о попытке Украины атаковать Крымский мост.