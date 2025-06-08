Адвокат Александры Митрошиной опроверг новую задолженность блогера

Адвокат Митрошиной опроверг появление у нее новой задолженности перед налоговой

Адвокат Александры Митрошиной Михаил Мушаилов в беседе с «Газетой.Ru» опроверг данные СМИ о том, что у блогера появилась новая задолженность перед налоговой в 184 млн рублей.

«Эта информация недействительна. Даже СКР опроверг», — сказал он.

8 июня Telegram-канал Baza сообщил, что блогер Александра Митрошина вновь задолжала налоговой. Согласно данным ФНС, которые опубликовало издание, ее долг составляет почти 184 млн рублей.

Митрошину задержали в Сочи 7 марта. Ей грозит до семи лет тюремного заключения по уголовному делу, связанному с отмыванием крупных денежных средств.

10 марта сообщалось, что суд запретил Митрошиной пользоваться интернетом и средствами связи в период домашнего ареста. Кроме того, ей нельзя будет общаться со свидетелями и другими участниками дела, за исключением близких родственников. 23 апреля Чертановский районный суд Москвы продлил на два месяца домашний арест Митрошиной.

Подробнее о деле блогера — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат заявил, что Митрошина заплатила налогов на 666 млн рублей.