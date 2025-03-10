Блогерше Митрошиной запретили пользоваться интернетом

Суд запретил блогерше Александре Митрошиной пользоваться интернетом и средствами связи под домашним арестом. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Также во время пребывания под домашним арестом блогерше запретили общаться со свидетелями и другими фигурантами дела, иными лицами, за исключением близких родственников.

Митрошина пробудет под домашним арестом до 24 апреля. В течение этого времени ей также запрещено пользоваться интернетом и средствами связи.

Блогера Сашу Митрошину задержали в Сочи 7 марта. Ей грозит до 7 лет лишения свободы по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, Митрошина легализовала средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, путем оплаты по договору долевого участия, «замаскировав таким образом связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

У Митрошиной более 4 млн подписчиков в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В последнем посте Митрошина опубликовала видео, в котором оценивала разные ситуации как «норм» или «стрем». Уход от оплаты налогов блогерша оценила как «стрем» и рассмеялась.

Ранее адвокат заявил, что Митрошина заплатила налогов на 666 млн рублей.