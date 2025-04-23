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Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной

Блогеру Митрошиной продлили домашний арест на два месяца

Чертановский районный суд Москвы продлил домашний арест блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в легализации крупных сумм, на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в официальном Telegram-канале.

«Удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении Митрошиной Александры Александровны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» 4. 4 ст. 174.1 УК РФ, на срок 2 месяца 00 суток», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что суд запретил Митрошиной пользоваться интернетом и средствами связи в период домашнего ареста. Кроме того, ей нельзя будет общаться со свидетелями и другими участниками дела, за исключением близких родственников.

Митрошину задержали в Сочи 7 марта. Ей грозит до семи лет тюремного заключения по уголовному делу, связанному с отмыванием крупных денежных средств. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат заявил, что Митрошина заплатила налогов на 666 млн рублей.

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