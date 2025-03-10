«Признаю свои ошибки»: Александра Митрошина согласилась сотрудничать со следствием

Блогер Александра Митрошина, обвиняемая в отмывании денег в особо крупном размере, после заседания Чертановского суда, 10 марта 2025 года

Блогер Александра Митрошина, известная в сети как «Матерь бложья», решением Чертановского суда Москвы отправлена под домашний арест до 24 апреля. Суд запретил ей пользоваться интернетом и средствами связи и ограничил круг общения только близкими родственниками. В настоящий момент Митрошину обвиняют в легализации незаконных доходов на сумму 60 млн рублей, ранее в отношении нее возбуждалось уголовное дело о неуплате налогов на 127 млн рублей. Блогер в суде признала «свои ошибки».

10 марта Чертановский суд Москвы вынес решение о мере пресечения для Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации доходов на сумму 60 млн 250 тыс. рублей. Блогершу отправили под домашний арест, запретили пользоваться телефоном и интернетом, а также общаться с кем-либо, кроме своих адвокатов и близких родственников. Об этом корреспондент ТАСС сообщил из зала суда. Свою вину она полностью признала.

Суд смягчил требования следственных органов, желавших отправить ее в СИЗО. Оспаривать решение адвокаты не намерены. Срок домашнего ареста пока определен до 24 апреля.

В чем обвиняют Митрошину

Блогера Александру Митрошину обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере, сообщает столичное управление Следственного комитета. В отношении нее возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ей грозит до семи лет лишения свободы.

В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, она легализовала их часть путем покупки объекта недвижимости в городе Москве, отмечают в следственных органах.

«Я действительно признаю свои ошибки, не собираюсь препятствовать следствию, процессу», – сказала она.

По данным Telegram-канала Shot, в своем задержании Митрошина обвинила продюсера Нелли Оганесян, которая, по ее утверждению, «втянула ее в нелегальный бизнес, предложив зарабатывать больше денег путем продажи курсов через другие ИП».

«Как заявили адвокаты Митрошиной, деньги поступали на счета участников «команды», в том числе Нелли Оганесян. Митрошина, по ее словам, ничего на свои счета не получала», — отмечает SHOT. При этом Оганесян была наемным сотрудником Митрошиной.

Для Митрошиной это уголовное дело — не первое. Два года назад, в марте 2023 года в отношении нее возбуждалось дело об уклонении от уплаты налогов на сумму 127 млн рублей (ч. 2 ст. 198 УК РФ). По версии следствия, с октября 2020-го по май 2022 года она, будучи индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения, получила доход от своих курсов по образованию «в существенно большем размере, чем допустимый лимит».

Блогер пообещала выплатить недоимку и 2 мая 2023 года сообщила, что сделала это, показав во время прямого эфира скриншоты отправленных денежных переводов. После этого СМИ писали о том, что дело прекращено, но так ли это — в настоящий момент неясно. Из пресс-релиза СК РФ можно понять, что информация о деле 2023 года актуальна и сейчас.

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Чем известна Митрошина

Александре Митрошиной 30 лет. С 2023 года она ведет популярный блог в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где у нее 2,7 млн подписчиков. Помимо этого, у нее более 425 тыс. подписчиков в YouTube и почти 200 тыс. — в Telegram.

В своих публикациях она рассказывает, как успешно продавать товары и услуги в соцсетях и делится историями из своей жизни. Описание блога звучит следующим образом: «Как начать вести блог с нуля и заработать на нем много красивых денег».

В марте 2022 года Митрошина переехала из Москвы в Дубай, недавно снова вернулась в Россию. «Коммерсантъ» отмечает, что она «явно не ожидала увидеть оперативников», поскольку полагала, что уголовное дело, ранее возбужденное в отношении нее по факту неуплаты налогов физическим лицом в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ), было прекращено.

В 2021 году «Матерь бложья» приобрела недалеко от Кремля на улице Большая Дмитровка 110-метровую квартиру стоимостью 200 млн руб. Часть средств, которые она скрыла от налогообложения, по версии следствия, была вложена именно в эту недвижимость.