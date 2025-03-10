Адвокат заявил, что Митрошина заплатила налогов на 666 млн рублей

Блогер Александра Митрошина, обвиняемая по делу об отмывании денег, с 2023 года заплатила налогов на 666 млн рублей. Об этом сообщил ее адвокат Михаил Мушаилов в суде, передает РИА Новости.

«Александра Митрошина с 2023 по 2025 год выплатила 666 миллионов рублей», — сказал адвокат.

По версии следствия, Митрошина организовала схему уклонения от уплаты налогов на сумму 127 млн рублей, направляя средства через счета трех индивидуальных предпринимателей. Блогер была задержана в Краснодарском крае, после чего ее доставили в Москву для проведения допросов.

Позже адвокат блогера заявил, что девушка распродала все свое имущество, чтобы заплатить налоги на сумму более 200 млн рублей. Защитник отметил, что девушка не знала о начатой в отношении нее проверке по поводу отмывания денег. Кроме того, Митрошина, по словам Мушаилова, не была уведомлена о заведении на нее уголовного дела.

Ранее суд нашел сходство в делах Митрошиной и Блиновской.