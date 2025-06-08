В аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и отправку самолетов

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 6:28 (мск)», — сказано в сообщении.

Уточняется, что данная мера была принята в целях обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 8 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о четырех сбитых беспилотниках, летевших в сторону столицы.

7 июня в результате ночного налета беспилотников на Москву и область были ранены двое человек, поврежден частный дом и автомобиль. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили девять дронов над Зарайском, Одинцово, Домодедово, Истрой и Солнечногорском.

В ночь на 8 июня губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей в регионе. По словам Миляева, в результате падения дрона произошел пожар на новомосковском заводе «Азот». В настоящее время возгорание ликвидировано.

Ранее в Рязани обломок беспилотника упал на жилой дом.