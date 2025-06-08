В Тульской области сбиты несколько воздушных целей

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей в регионе.

«Дежурные силы ПВО Минобороны России продолжают защищать туляков от вражеских налетов, сбито несколько воздушных целей», — написал глава региона.

По словам Миляева, в результате падения дрона произошел пожар на новомосковском заводе «Азот». В настоящее время возгорание ликвидировано.

По предварительной информации пострадали два человека.

Поздним вечером 7 июня губернатор Тульской области сообщил, что в регионе объявлен режим опасности атаки беспилотников. Вскоре жители Новомосковска заявили о взрывах в городе. Они слышали от пяти до восьми хлопков над городом. Кроме того, в небе были видны вспышки.

7 июня в результате ночного налета беспилотников на Москву и область были ранены двое человек, поврежден частный дом и автомобиль. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, средства противовоздушной обороны за сутки уничтожила девять дронов над Зарайском, Одинцово, Домодедово, Истрой и Солнечногорском. Минобороны отчиталось в общей сложности о 36 сбитых аппаратах в пяти регионах Центрального федерального округа. Из-за атаки столичные аэропорты несколько раз вводили режим «Ковер».

Ранее жену предполагаемого фигуранта атак на аэродромы РФ объявили в розыск.