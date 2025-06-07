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В Рязани обломок беспилотника упал на жилой дом

Малков сообщил, что обломок беспилотника упал на частный дом в Рязани
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Shutterstock

Обломок сбитого украинского беспилотника упал на частный дом в Рязани. Об этом сообщает в Telegram-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты БПЛА. Пострадавших нет. Осколки одного из беспилотников упали на крышу частного дома, повреждений нет», — сообщил Малков.

О налете украинских беспилотников на Рязань первоначально сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на власти региона и местных жителей.

Они уточняют, что в небе над городом были видны яркие вспышки и отчетливо слышно жужжание беспилотников.

Также пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский.

Ранее житель села в Брянской области получил осколочные ранения при атаке БПЛА ВСУ.

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