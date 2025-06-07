Москву и область атаковали беспилотники: двое ранены, поврежден дом

Губернатор МО Воробьев: при атаке БПЛА ВСУ в Подмосковье пострадали два человека

В результате ночного налета беспилотников на Москву и область были ранены двое человек, поврежден частный дом и автомобиль. По словам губернатора Андрея Воробьева, ПВО за сутки уничтожила девять дронов над Зарайском, Одинцово, Домодедово, Истрой и Солнечногорском. Минобороны отчиталось в общей сложности о 36 сбитых аппаратах в пяти регионах ЦФО. Из-за атаки столичные аэропорты несколько раз вводили режим «Ковер».

В результате падения обломков БПЛА в Истринском районе Подмосковья пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Состояние пострадавших мужчины и женщины оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

Повреждены крыша и стена частного дома, хозпостройки и автомобиль.

По словам главы региона, за прошедшие сутки ПВО сбила девять беспилотников над Зарайском, Одинцово, Домодедово, Истрой и Солнечногорском.

В Минобороны РФ ранее сообщили об уничтожении 36 дронов в Московской, Калужской, Смоленской, Курской и Брянской областях с полуночи до 07:16 мск.

Из-за активности БПЛА столичные аэропорты несколько раз временно приостанавливали приём и вылет рейсов.

Ночная атака на Москву

В ночь на 7 июня Москва и Московская область снова подверглись налету БПЛА. По данным Telegram-канала Mash ночью в московских аэропортах Домодедово и Жуковский был введен план «Ковер». Тогда же мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к столице.

Канал SHOT сообщил, что всего к столице пытались прорваться не менее пяти БПЛА типа ВГ-26 «Бобер», R-15 и «Лютый». Один дрон сбили в районе Кубинки, еще два — над Раменским и Жуковским. После 04:00 ограничения на прием и вылет в Шереметьево сняли.

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Очевидцы сообщали о двух взрывах в Домодедовском районе около 20:00, а также еще одном взрыве в 2:50 над Гальчино и Барыбино.

Также сообщали об активности беспилотников очевидцы из Зеленограда: взрыв прогремел над СНТ Общественник-93 в 3:10 утра. В 3:35 в Telegram-канале Сергея Собянина появилось сообщение об уничтожении четырех БПЛА.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Атаки БПЛА

В Минобороны РФ в конце мая заявили, что Вооруженные силы Украины кратно увеличили количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам в России.

Самым активным был период с 25 по 27 мая, когда над территорией России было уничтожено 148 украинских беспилотников, включая шесть аппаратов, сбитых в Московской области, сообщили в МО РФ.

Бывший депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров тогда заявил, что Киев увеличил количество атак с применением БПЛА по указанию со стороны Европы.

«Это делается по указке Европы, чтобы не допустить в каком формате мирного урегулирования этого конфликта, по крайней мере, до промежуточных выборов в США — это ноябрь следующего года. Они будут тянуть, провоцировать, возможно, будут атаковать какими-то дальнобойными ракетами, чем-то еще», — цитирует политика агентство РИА Новости.