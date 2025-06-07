Книги Владимира Мединского внесли в программу внеклассного чтения

Книги помощника президента РФ Владимира Мединского и писателя Захара Прилепина впервые вошли в программу внеклассного чтения. Об этом сообщили РИА Новости в Минпросвещения России.

Отмечается, что по указанию президента Владимира Путина формируется перечень литературных произведений с патриотической тематикой, написанных современными авторами, для внеклассного изучения.

В список вошли такие авторы, как Захар Прилепин с книгами «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы» и «Воскресшие на Третьей мировой. Антология военной поэзии 2014-2022 гг.», Владимир Мединский с произведением «Война. Мифы СССР. 1939-1945», а также Анна Долгарева с книгой «Из осажденного десятилетия», Алексей Шорохов с «Бранной славой», Дмитрий Филиппов с «Собирателями тишины» и Олег Рой с «Сынами Победы» и «Тенями Донбасса».

До этого Владимир Мединский рассказал, что новое издание школьного учебника по истории для 11-х классов планируют дополнить новыми подвигами участников специальной военной операции (СВО).

Ранее Москве презентовали новый учебник истории Владимира Мединского.