В Москве презентовали новый учебник истории Владимира Мединского

РИА Новости: учебник истории под редакцией Мединского состоит из трех томов

В Москве прошла презентация нового учебника «Военная история России» под редакцией помощника президента России Владимира Мединского. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, пособие состоит из трех томов.

«Каждый том синхронизирован с основным школьным курсом учебника. Это стало возможно потому, что появилась единая государственная линейка. Раньше такая синхронизация была немыслима», — заявил Мединский.

По его словам, изучение книги предназначено для учеников средних школ, курсантов Суворовских и Нахимовских училищ, а также воспитанников кадетских классов.

В ходе презентации министр просвещения Сергей Кравцов порекомендовал использовать учебное пособие «во всех школах страны».

В церемонии также принял участие научный директор Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

До этого Кравцов заявил, что к 2029 году в России могут появиться единые учебники по всем предметам.

В начале ноября 2024 года пресс-служба Минпросвещения сообщала, что ведомство планирует в течение двух-трех лет разработать единый для всех школ учебник по русскому языку.

Ранее стало известно, что в России хотят исключить иноагентов из процесса просвещения и образования.