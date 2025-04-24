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Мединский рассказал, какие изменения внесут в школьный учебник истории

Мединский: учебник истории для 11-х классов дополнят новыми подвигами бойцов СВО
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Александр Кряжев/РИА Новости

Новое издание школьного учебника по истории для 11-х классов планируют дополнить новыми подвигами участников специальной военной операции (СВО), рассказал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Его цитирует РИА Новости.

«Мы готовим очередное издание единого госучебника по истории для 11-го класса. Мне кажется, что последнюю главу учебника надо было бы доработать. Возможно, обновить пантеон героев [СВО], который мы тогда писали еще в июне 23-го года», — сказал Мединский.

Отмечается, что этот вопрос будут прорабатывать эксперты вместе с членом правления Союза писателей России Олегом Роем. По словам Роя, в ходе СВО бойцы уже дважды повторили подвиг Александра Матросова.

До этого Мединский пообещал внести план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине в учебники истории. По словам чиновника, администрация американского лидера предпринимает «экстраординарные усилия» для разумного решения проблемы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Союзном государстве предложили ввести в школах новые уроки.

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