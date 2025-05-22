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Принят закон о введении штрафов за продажу энергетиков детям

Госдума приняла закон о штрафах до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков детям
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Shutterstock/1take1shot

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о введении штрафов до 500 тыс. руб. за продажу энергетиков несовершеннолетним. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Дума будет добиваться введения уголовной ответственности за продажу детям энергетиков», — указал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В документе указывается, что за продажу несовершеннолетнему безалкогольного тонизирующего напитка, в том числе энергетика, предусмотрен штраф для граждан в размере до 50 тыс. рублей. Должностные лица заплатят до 200 тыс. руб., а юрлица — до 500 тыс. руб.

С 1 марта в России запретили продажу энергетиков несовершеннолетним. Если у продавца возникнут сомнения в возрасте покупателя, он обязан попросить документ, например, паспорт. Подчеркивается, что закон позволяет региональным властям регулировать продажи энергетических напитков в регионах, в том числе запрещать их в школах, театрах, больницах и других учреждениях.

Ранее Милонов назвал цель законопроекта о штрафах за продажу энергетиков детям.

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