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Совфед одобрил закон о штрафах за продажу энергетиков детям

Совфед одобрил штрафы до 500 тыс. руб. за продажу энергетиков детям
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Shutterstock/1take1shot

Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил закон о введении штрафов до 500 тыс. руб. за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Об этом сообщает ТАСС.

Новой нормой дополнится Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. За продажу детям безалкогольного тонизирующего напитка, в том числе энергетика, для граждан страны предусмотрен штраф в размере до 50 тыс. руб. Должностным лицам придется выплатить до 200 тыс. руб., а юридическим — до 500 тыс. руб.

Рассматривать административные дела по этим нарушениям будут органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые осуществляют региональный государственный контроль (надзор) в области продажи безалкогольных тонизирующих напитков. Полиция сможет рассматривать эти дела в случаях непосредственного обнаружения ею признаков административных правонарушений.

Норма вступит в силу со дня официального опубликования закона.

22 мая Государственная дума приняла закон о штрафах до 500 тыс. руб. за продажу энергетиков несовершеннолетним.

Ранее Милонов назвал цель законопроекта о штрафах за продажу энергетиков детям.

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