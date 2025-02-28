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С 1 марта в России запретят продавать энергетики несовершеннолетним

Депутат Толмачев: запрет на продажу энергетиков подросткам вводится в РФ с 1 марта
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Shutterstock/Holiday.Photo.Top

Запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним вводится в России с 1 марта. Об этом сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

«С 1 марта вводится запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Если у продавца возникнут сомнения в возрасте покупателя, он обязан попросить документ, например, паспорт», — говорится в сообщении.

В случае отказа предъявлять документ, покупателю не продадут энергетический напиток. Депутат добавил, что закон позволяет региональным регулировать продажи энергетических напитков в регионах, в том числе запрещать их в школах, театрах, больницах и других учреждениях.

До этого правительство России поддержало законопроект, которым предлагается введение штрафов размером до 500 тысяч рублей за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. По данному закону за продажу энергетиков подросткам физическое лицо оштрафуют на 50 тысяч рублей, должностное - на 200 тысяч, юридическое - на 500 тысяч.

Ранее Милонов назвал цель законопроекта о штрафах за продажу энергетиков детям.

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