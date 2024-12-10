Милонов назвал цель законопроекта о штрафах за продажу энергетиков детям

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов в эфире «Радио 1» назвал цель законопроекта о штрафах за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. По его словам, в настоящее время фиксируется большое количество правонарушений, связанных с реализацией веществ, не предназначенных для детей, в том числе энергетиков.

«Наказание за подобные действия несоразмерно легкое и мягкое — буквально 5 тысяч рублей может заплатить продавец. Это ничто по сравнению с теми кошмарными оборотами теневого бизнеса, с той прибылью, которую они извлекают от продажи разного рода энергетиков, никотинсодержащей продукции», — сказал Милонов.

Он напомнил, что энергетики могут нанести серьезный вред даже здоровью взрослого человека. Для развивающегося же организма «ядерная порция психостимуляторов — полный ужас», подчеркнул парламентарий.

Депутат Василий Пискарев накануне сообщил, что в Госдуму внесен законопроект, которым вводится административное наказание за продажу энергетиков подросткам.

Авторы инициативы предлагают ввести штрафы до 50 тыс. рублей для физических лиц. Для должностных лиц размер взыскания может составить до 200 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 500 тыс. рублей.

По мнению Пискарева, данный законопроект — это очередной шаг к укреплению здоровья нации.

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить продажу энергетиков на маркетплейсах.