В Томской области вертолет совершил аварийную посадку

Вертолет Ми-8Т по технической причине совершил вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На его борту находились 17 пассажиров и три члена экипажа, пострадавших нет.

«Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства вынужденной посадки вертолета при выполнении авиапредприятием «Ельцовка» авиационных работ в Томской области», — сказано в публикации.

28 мая Северо-Западная транспортная прокуратура показала видео с места аварийной посадки легкомоторного самолета на пляж в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел во время планового облета после технического ремонта.

6 мая на Чукотке совершил аварийную посадку вертолет Ми-8 с 22 пассажирами на борту. На воздушном судне сработал датчик падения давления масла, командир принял решение об отключении одного двигателя.

Ранее самолету пришлось приземлиться на трассу в Вологодской области.