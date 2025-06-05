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В Саратовской области рассказали о состоянии пилота Ан-2 после жесткой посадки

Пилот Ан-2 после посадки под Саратовом находится в состоянии средней тяжести
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Пилот, который получил травмы при жесткой посадке самолета Ан-2 в Саратовской области, был доставлен в районную больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В ведомстве также заявили, что пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь.

5 июня самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ершовском районе Саратовской области. ЧП произошло во время сельскохозяйственных работ по распылению удобрений около села Новорепное. В результате происшествия пострадал пилот воздушного судна.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что в Ставрополе пилот был вынужден сажать неисправный вертолет санитарной авиации горизонтально, как самолет, причем ему удалось это сделать лишь с 10-й попытки.

Когда пилот осознал, что приземлиться обычным для вертолета вертикальным способом невозможно, то решил сажать судно горизонтально, как это обычно делают самолеты. Ему потребовалось 10 попыток, прежде чем посадил машину на специально подготовленную пену. Посадка оказалась жесткой, однако обошлось без пострадавших.

Ранее в Подмосковье самолет с пьяными пассажирами приземлился на реку.

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